Samanyolu Haber /Sağlık / "Normale dönmemiz mümkün değil" /07 Nisan 2020 14:14

"Normale dönmemiz mümkün değil"

ABD'de corona virüsüyle mücadelede bir numaralı isim Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Fauci, "Normale dönmemiz mümkün değil" dedi.

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Corona virüsü Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıksa da, kısa sürede global çapta bir krize dönüştü. Salgın merkez üssünde etkisini yavaş yavaş yitirse de, önce Avrupa’da ardından da ABD’de hızla etkili olmaya başladı.

Bugün 350 binin üzerinde vakayla ABD virüsün en çok görüldüğü ülke. Ölü sayısı son açıklanan resmi rakamlara göre 10 bin 938’e ulaştı. Salgının en ağır hasarı verdiği eyaletler ise New York, Michigan ve Louisiana.

Sözcü'de yer alan habere göre ABD’de virüsle mücadelede kamuoyunu bilgilendiren Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da basın mensuplarının karşısına çıkan Fauci, hayatın ne zaman normale döneceğiyle ilgili soruya flaş bir yanıt verdi.

‘AŞI BULANA DEK…’

Fauci, “Eğer normale dönmekle kastettiğiniz corona virüsü problemi hiç yaşanmamış gibi olmasıysa, bunun olabileceğini sanmıyorum. Bir aşıyla tüm nüfusu koruyana kadar bu mümkün değil. Normale dönmekle ifade etmek istediğimiz ilk şey, şu an içinden geçtiğimiz zorlu süreci atlatmak. Toplum olarak yaşadığımız noktaya zamanla geri döneceğiz” dedi.

Fauci daha önce yaptığı açıklamalarda da virüs tehdidinin mevsimsel olarak yıllarca devam edebileceğini söylemişti.

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