Normale dönüş şartı: Halkın Yüzde 90'ının aşılanması

Pasteur Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde yapılan araştırmada, buna gerekçe olarak Covid-19 virüsünün İngiliz mutasyonunun ülkede oldukça baskın olması gösterildi.







Euronews'te yer alan raporda, virüsün İngiliz mutasyonun, daha önce yapılan normale dönüş senaryolarını geciktireceği uyarısında bulundu.





Fransız basında çıkan yorumlarda, ülkede aşı karşıtı kampanyanın oldukça güçlü olması ve hükümetin çalışmalarına rağmen gerekli aşı tedarikinde geri kalması yüzünden yetişkinlerin yüzde 90’ının aşılanması hedefinin oldukça uzak olduğu belirtiliyor.







Birinci doz aşıda 10 milyon barajı yeni aşıldı





Bu arada Başbakan Jean Castex, ülkede ilk doz Covid-19 aşısı olanların sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu.





Castex, Paris yakınlarındaki bir aşı merkezinde basına yaptığı açıklamada, “Belirlediğimiz süreden bir hafta önce bu rakama ulaştık. Bu da aşı kampanyası performansımızın iyi gittiğini gösteriyor.” dedi.





Günlük aşılama sayısının 200 ile 300 bin arasında değiştiğini söyleyen Başbakan, mayıs ortalarına kadar 20 milyon, haziran ayı ortalarına kadar ise 30 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.



