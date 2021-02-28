Normale dönüşün yolu, aşı pasaportu mu?

Şimdi tatili düşünmenin sırası değil

Avusturya Gazetesi Der Standard AB ve kurumları yine yanlış öncelikler belirledi, diyor :

“Aşı sertifikasına daha çok var. İnsanların henüz küçük bir bölümü aşılandığı sürece bir hayal. Başka şeyler daha fazla aciliyet arz ediyor. ... Önce vaka sayıları düşürülecek, bölgesel çözümleri getirilecek, ekonomi ayakta tutulacak, sınırlarla ilgili kararlar alınacak ve çok daha sonra tatil konusu görüşülecek. ... Korona krizi, hükümetlerin ve AB Komisyonu başkanının elinden sürekli kayıp gidiyor. AB köhne yapısıyla yüzyılın kriziyle başa çıkmaya uygun değil artık. Demek ki en temel sorular şunlar: 27 devlet ve hükümet başkanı yattıkları uykudan nasıl uyandırılabilir? Avrupa Parlamentosu neyle iştigal ediyor? Bu felç olma durumunu kim sona erdirecek?”

Belirsizlikler var





İsveç Gazetesi Dagens Nyheter'e göre, netlik kazanmayan birkaç önemli konu daha var:





“Müşteriler, havayolu şirketlerinde ve otellerde bir belgeyle hatta daha da iyisi cep telefonlarındaki dijital bir doktor raporuyla çevrelerine tehlike saçmadıklarını gösterebilseler çok rahat olur tabii. Ama bu bulaştırıcı olmadıklarını ya da aşının koruyuculuğun ne kadar süreceğini göstermiyor. Aşı sıkıntısı devam ediyor, bu yüzden kimin önce aşı olacağına sınıflandırmaya göre karar veriliyor. Kimilerinin alerji gibi sorunları özel çözümler gerektiriyor. Bir de şu var: Kanda antikor olduğunun belgelenmesi de aşı olmuş gibi kabul edilmeli mi?”



