Normale dönüşün yolu, aşı pasaportu mu?

Perşembe günkü AB zirvesinde dijital bir Korona aşı pasaportu uygulaması kararlaştırıldı. Bütün Avrupa'da geçerli olacak bu belgenin seyahat serbestliğini nasıl etkileyeceği konusunda farklı düşünceler var. Yunanistan, İspanya, İtalya ve Avusturya gibi turizm sektörünün çok önemli olduğu ülkeler belgenin serbestçe seyahat edilebilmesine olanak sağlamasını isterken, Avrupa Basınında bir çok haber ve köşe yazarı, şimdi bu konunun tartışılması için uygun bir zaman olmadığına inanıyor.
Şimdi tatili düşünmenin sırası değil
Avusturya Gazetesi Der Standard AB ve kurumları yine yanlış öncelikler belirledi, diyor :
“Aşı sertifikasına daha çok var. İnsanların henüz küçük bir bölümü aşılandığı sürece bir hayal. Başka şeyler daha fazla aciliyet arz ediyor. ... Önce vaka sayıları düşürülecek, bölgesel çözümleri getirilecek, ekonomi ayakta tutulacak, sınırlarla ilgili kararlar alınacak ve çok daha sonra tatil konusu görüşülecek. ... Korona krizi, hükümetlerin ve AB Komisyonu başkanının elinden sürekli kayıp gidiyor. AB köhne yapısıyla yüzyılın kriziyle başa çıkmaya uygun değil artık. Demek ki en temel sorular şunlar: 27 devlet ve hükümet başkanı yattıkları uykudan nasıl uyandırılabilir? Avrupa Parlamentosu neyle iştigal ediyor? Bu felç olma durumunu kim sona erdirecek?”
Belirsizlikler var
İsveç Gazetesi Dagens Nyheter'e göre, netlik kazanmayan birkaç önemli konu daha var:
“Müşteriler, havayolu şirketlerinde ve otellerde bir belgeyle hatta daha da iyisi cep telefonlarındaki dijital bir doktor raporuyla çevrelerine tehlike saçmadıklarını gösterebilseler çok rahat olur tabii. Ama bu bulaştırıcı olmadıklarını ya da aşının koruyuculuğun ne kadar süreceğini göstermiyor. Aşı sıkıntısı devam ediyor, bu yüzden kimin önce aşı olacağına sınıflandırmaya göre karar veriliyor. Kimilerinin alerji gibi sorunları özel çözümler gerektiriyor. Bir de şu var: Kanda antikor olduğunun belgelenmesi de aşı olmuş gibi kabul edilmeli mi?”
Şimdi yaza hazırlık zamanı
İspanya Gazetesi El País ise bu girişimi, yazın ihtiyacımız olacak şeyleri şimdiden hazırlamak lazım, diyerek övüyor:
“Aşılanan grubun henüz çok küçük olduğu Avrupa'da aşı pasaportu uygulamasına geçmek için çok erken olduğu düşünülebilir. Ama birkaç ay sonra, ortam daha güvenli olduğunda uygulamak üzere hazırlanmaya değecek ortak bir misyon bu. ... Önceden dile getirilen karşıtlıklara rağmen uzlaşmaya varılmış olması sevindirici! ... Bu tartışmanın ayrımcılıkla ilgili olduğunu söylemek doğru değil, çünkü yeni sertifika testler, karantina kuralları ve bölgesel sokağa çıkma yasakları gibi hareket özgürlüğümüzü kısıtlayan yeni bir önlem sadece.”
Çözüm nasıl adlandırılacağında
Aşı pasaportu gelecek, ama başka bir adı olacak, diyor Romanya Radio Europa Libera:
“Mesela Fransızlar etik nedenlerle bu tür bir aşı pasaportuna bütünüyle karşı. Ama büyük havayolu şirketleri uçağa binerken gösterilmek üzere bir belge olması için bastırıyor. Yani şu veya bu nedenle aşı olmayan insanlar seyahat edemeyecek. ... İnsanlara, büyük bir olasılıkla 27 AB üyesi ülkede geçerli olacak, çok dilli bir tür aşı belgesi verilecek. Sadece Yunanistan değil, İtalya ve İspanya gibi turizmin çok önemli olduğu ülkelerin de istediği türden gerçek bir 'aşı pasaportu' olmayacak bu ama.”