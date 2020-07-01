Samanyolu Haber /Gündem / Normalleşme beklenilenin çok üzerinde olumsuz etki yaptı /01 Temmuz 2020 08:56

Normalleşme beklenilenin çok üzerinde olumsuz etki yaptı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşmenin beklenilen üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi.

SHABER3.COM



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kabul edelim ki, Koronavirüsle mücadelede sıkıntılı bir evreye girmiş durumdayız. Salgının yayılma ivmesini nisan ayının ortasından itibaren baskılayıp aşağı doğru çekebilen Türkiye, haziran ayında bu mücadelede kazandığı zeminin bir kısmını kaybederek Kovid-19 ile yürüttüğü bilek güreşinde bir kilitlenmeye girmiştir" dedi. 

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Ceyhan, “Salgın yazdan etkilenecek diye hesaplandı, biraz ona güvenerek çok hızlı bir normalleşme modeli uygulandı. Bunu uygulayan her ülke bir yerde takıldı. Normalleşmenin etkisi öngörülemedi. Normalleşme gerçekten beklenilenin çok üzerinde olumsuz etki yaptı. Bizim normalleşme adımlarımızla birlikte vakaları indirememeye başladık" diye konuştu. 

Ceyhan, “Bu şekilde bu ölümler ve vaka sayısıyla devam edersek, kısa bir sürede vakaları aşağı indirmemiz mümkün değil. Bu virüs yükü ile bu kadar vaka yükü ile uzun süre gidemeyiz. En kısa sürede mutlaka ekstra tedbirler almamız lazım. Çünkü görülen o ki, ek tedbirler olmadan mümkün değil. Bu kadar tedbirle bu kadar gidiyor bu iş” ifadesini kullandı. 

Ceyhan, “Bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde bu rakamlar kendi kendine düşmez. Bu kilitlenmeyi uzun süre taşıyamayız böyle” yorumunu yaptı. Ceyhan'la konuşan Ergin,"Bu kilitlenmenin aşılamaması halinde sonbahar gelirken okulların açılmasının ne kadar zor bir karara dönüşeceğini şimdiden tahmin edebiliriz" düşüncesini dile getirdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Normalleşme beklenilenin çok üzerinde olumsuz etki yaptı Sonraki Haber >>

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:11