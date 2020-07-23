Normalleşme Güneydoğu'ya yaramadı! Yoğun bakımlarda yer kalmadı, hastalar evlerine gönderiliyor

Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin ardından Güneydoğu’daki vaka sayıları ile yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vaka sayılarının yüksek olduğunu açıkladığı Urfa ve Antep’in dışında Mardin, Batman ve Diyarbakır’daki kamu hastanelerindeki yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı öğrenildi.





YOĞUN BAKIMLAR DOLDU

BirGün’den İsmail Arı’ya konuşan Batman’daki hastanelerde yer kalmadığı için bir hastanın Malatya’ya gönderildiğini dile getiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, “Güneydoğu’da, pandemi için açılan yoğun bakımlar ve klinikler dolmuş durumda. Sadece Antep’te her gün 350 yeni hasta hastanelere başvuruyor. Diyarbakır, Batman, Mardin’de hasta sayısı çok arttı ve yoğun bakımlarda yer kalmadı” dedi.





VATANDAŞLAR KADERİNE TERK EDİLİYOR

Özel hastanelerin SGK tarafından koronavirüs ödemeleri kapsamından çıkarıldığını ve vatandaşların tek seçeneğinin kamu hastanelerine gitmek olduğunu vurgulayan Adıyaman, “Artık özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret farkı alıyor. Yurttaşlar da artık sadece kamu hastanelerine gidebilir bir duruma geldi. Tüm bu yaşananlara rağmen hâlâ önlem alınmıyor, hâlâ doğru filyasyon yapılmıyor ve vatandaşlar kaderine terk ediliyor” ifadelerini kullandı.





YER YOK, HASTALAR EVLERİNE GÖNDERİLİYOR

Hastanelerde başhekimlerin ve İl Sağlık Müdürü’nün virüse yakalandığı yerde halkın kendisini nasıl koruyacağını soran SES Urfa Şubesi Eş Başkanı Eylem Salar da Urfa’da her gün 150-200 evin karantina altına alındığını söyledi. Koronavirüs hastalarının hastanelerde yer olmadığı için evlerine gönderildiğini bildiren Salar, “Normalleşme sürecinden önce Urfa’da iki koronavirüs hastanesi vardı ama normalleşme süreci ile bu sayı dörde çıktı. Daha önce ilçelerde teşhis konulduğunda hastalar merkeze yönlendiriliyordu artık böyle bir durum da yok. Normal yoğun bakım servisleri de pandemi yoğun bakım servislerine çevriliyor” diye konuştu.