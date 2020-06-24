Samanyolu Haber /Ekonomi / Normalleşme için erken! /24 Haziran 2020 14:07

Normalleşme için erken!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'nde sürpriz bir şekilde güçlü gelen verilerin ekonomik toparlanmaya dair iyi bir işaret olmayabileceğini söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane Euro Bölgesi'ne dair ekonomik verilerin toparlanma için yeterli olmadığını söyledi. Lane'in yorumu iyimser beklentileri azalttı.

Nisan ayında dip seviyesine inen Euro Bölgesi ekonomisi yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgını ile mücadele için getirilen kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte toparlanmaya başladı. 

EKONOMİ "V" ŞEKLİNDE TOPARLANABİLİR Mİ?

Beklenmedik ölçüde güçlü gelen imalat sanayi ve hizmet sektörlerinde beklenti endeksleri "V" şeklinde görece hızlı bir toparlanmaya dair umutları artırdı.

ECB Başkarı Lane, uluslararası haber ajansı Reuters'e verdiği mülakatta daralmanın sertliğine dikkati çekti. 

Kısa vadeli göstergelerde önemli ölçüde iyileşme olmasını "normal" diye niteleyen Lane, bunun gelecek için iyi bir kılavuz olmadığını ve kısıtlamaların uzamasıyla birlikte faaliyetin uzun bir süre kriz öncesi seviyelerde kalacağını söyledi.

"Gelir kayıpları ve önlem tasarrufları tüketim üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." diyen Lane, "Zayıf talep, süregelen arz kısıtlamaları ve devam eden sosyal mesafe kısıtlamaları ekonomik faaliyetin normalleşmesini engelliyor." ifadelerini kullandı.

NEGATİF ENFLASYON ENDİŞESİ YOK

Bununla birlikte Lane, bazı uzmanların petrol fiyatlarındaki çöküşten dolayı endişe ettiği negatif enflasyon rakamlarından kaçınılabileceği konusunda daha fazla güven duyduğunu söyledi.
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