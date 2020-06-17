Normalleşme onlara da yaramadı : Başkent Pekin'de karantinalar başladı

Çin'in başkenti Pekin'de sıfırlandığı söylenen korona virüs vakaları son bir haftadır yeniden başladı. Yeni dalga endişesiyle Çin hükümeti tedbirleri en yüksek ikinci güvenlik seviyesine çıkardılar.





Çin başkentini kısmen karantinaya alındı. Pekin'e yapılan uçuşlar büyük ölçüde azaltıldı . Yerel medyanın haberlerine göre, en az 1250 uçuş iptal edildi , bu da tüm uçuşların yarısından fazlası anlamına geliyor

