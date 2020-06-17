Samanyolu Haber /Dünya / Normalleşme onlara da yaramadı : Başkent Pekin'de karantinalar başladı /17 Haziran 2020 10:44

Normalleşme onlara da yaramadı : Başkent Pekin'de karantinalar başladı

Corona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'de başkent Pekin'de yeni vakaların görülmesiyle kısmi karantina başladı. Pekin'de bin 200'den fazla uçuş durduruldu ve okullar kapatıldı

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Çin'in başkenti Pekin'de sıfırlandığı söylenen korona virüs vakaları son bir haftadır yeniden başladı. Yeni dalga endişesiyle Çin hükümeti tedbirleri en yüksek ikinci güvenlik seviyesine çıkardılar.

Çin başkentini kısmen karantinaya alındı. Pekin'e yapılan uçuşlar büyük ölçüde azaltıldı . Yerel medyanın haberlerine göre, en az 1250 uçuş iptal edildi , bu da tüm uçuşların yarısından fazlası anlamına geliyor 

Pekin'deki riskli bölgelerde yaşayan halka şehri , salgının ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını önlemek için terk etmemeleri çağrısında bulunuldu. şehrin diğer bölgelerindeki kişilere de Korona testi negatif ise seyahat izni veriliyor. Bir süre önce açılan okulllar yeniden kapatıldı  

Başkent Pekin'de bugün 31 yeni vaka tespit edildi. Böylece kentte son 4 günde tespit edilen vaka sayısı 125'e yükseldi.  Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar   Pekin'de binlerce insanın corona virüse yakalanmış olabileceğinden endişe ediliyor.   


Pekin'deki yeni salgının merkezi de tıpkı Wuhan'da olduğu gibi yerel bir gıda pazarı. Yetkililer Haziran başından beri 200 binden fazla insanın pazara gittiğini düşünüyor.
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