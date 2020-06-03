Normalleşme süreci sonrası bir karar da YSK'dan geldi

YSK, koronavirüs salgını sonrası ‘normalleşme’ sürecinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.





Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Covid-19 salgını sonrası “normalleşme” süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş istedi.





YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.