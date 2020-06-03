Samanyolu Haber /Gündem / Normalleşme süreci sonrası bir karar da YSK'dan geldi /03 Haziran 2020 21:58

Normalleşme süreci sonrası bir karar da YSK'dan geldi

Türkiye'nin Koronavirüs döneminde kademeli olarak normalleş adımları attığı şu günlerde bir karar da Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi.

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YSK, koronavirüs salgını sonrası ‘normalleşme’ sürecinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Covid-19 salgını sonrası “normalleşme” süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş istedi.

YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.
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