Samanyolu Haber /Gündem / Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esad, Erdoğan iktidarından ne istedi? /27 Kasım 2022 13:44

Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esad, Erdoğan iktidarından ne istedi?

Türkiye ile 'normalleşme' konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iki ülke arasında istihbarat düzeyinde devam eden temasların yükselebileceğini söyledi. Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu ifade eden Esad, Ankara'dan "pratik adımlar" atmasını istedi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmenin yollarını aradığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad şartlarını açıkladı.

Lübnan merkezli Al Akhbar gazetesi Esad’ın, Suriye ile Türkiye arasında istihbarat düzeyinde temasların sağlandığını teyit ettiğini, önümüzdeki dönemde bu düzeydeki temasların yükselebileceğini söylediğini yazdı. Gazeteye göre Esad, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin "bilgi paylaşımı" ile sınırlı olduğunu, ancak bu görüşmelerin ilişkilerin düzeyini "artırmaya yardımcı olacağını" da sözlerine ekledi.

Habere göre Türkiye'nin, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu ifade eden Esad, Şam'ın, Ankara'nın "pratik adımlar" atmasını ve "sözlerin eylemlerle bütünleşmesini" beklediklerini aktardı. Esad'ın, Türkiye'nin tutumunu ciddi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermenin mümkün olmadığını da söylediği belirtildi.

Associated Press (AP), Çarşamba günü Erdoğan'ın Esad'a 'Türk yetkilileri Şam'a göndermeye hazır olduğunu' söylediği ancak Esad'ın, görüşmenin 'üçüncü bir ülkede' yapılmasını önerdiği iddia etmişti. Erdoğan geçen hafta Esad ile görüşmek isteğini ifade etmişti.
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