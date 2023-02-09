Norveç Adalet Bakanı özür diledi ama bakın neden!





Şu an muhalefette olan eski başbakanlardan Erna Solberg, güvenlik yasalarından sorumlu olan adalet bakanının iş telefonuna TikTok yüklemesinin "aptalca" olduğunu belirtti. Solberg, sekiz yıllık görev süresi boyunca hükümet yetkililerine iş telefonlarında TikTok kullanmamalarını tavsiye etmişti.

Eylül ayında Norveç'in Dagbladet gazetesinin Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in TikTok paylaşımlarında resmi görevlerine ait fotoğraf ve videoların yer aldığını bildirmesiyle ortaya çıkan konu, hassas bilgilerin ve hükümet faaliyetlerinin Çin'e iletilebileceği kaygıları nedeniyle tartışmaya yol açmıştı.29 yaşındaki Bakan Mehl, parlamentoda kendisine yöneltilen bir soru üzerine geçen sonbaharda devletin verdiği cep telefonuna TikTok uygulamasını yüklediğini ve yaklaşık bir ay kullandıktan sonra sildiğini belirtti.Bu konuda daha önce milletvekilleri tarafından sorgulanan, ancak "güvenlik gerekçelerini" ileri sürerek bilgi vermeyi reddeden bakan, bugün parlamentoda yaptığı açıklamada bu konuya daha önce açıklık getirmediğini itiraf etti.Mehl "Konunun bu şekilde gelişmesinden dolayı üzgünüm. Geriye dönüp baktığımda, TikTok'un telefonumda olduğu konusunda daha önce açık olmam gerektiğini görüyorum." diye konuştu.2020 yılında merkezini Singapur'a taşıyan popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un Çinli ByteDance'a şirketine ait olması bazı ülkelerde çeşitli endişeleri beraberinde getiriyor.Batılı ülkelerin bir kısmı Pekin'in uygulamayı kullanıcı verilerini toplamak ya da Çin yanlısı söylem veya yanlış bilgileri yaymak için kullanabileceği ileri sürüyor.