Norveç de Ukrayna'ya F-16'lar hibe edecek

DW Türkçe'de yer alan habere göre Hollanda ve Danimarka'nın ardından Norveç de, Ukrayna'ya F-16 tipi savaş uçakları hibe edeceğini duyurdu. Resmi ziyaret amacıyla Kiev'de bulunan Norveç Başbakanı Jonas Gahr, burada yaptığı basın toplantısında, medyada yer alan ilgili haberlerin doğru olduğunu, "uygun bir zamanda" Ukrayna'ya ne zaman ve kaç adet F-16 hibe edileceğine dair açıklamaların yapılacağını bildirdi.



Norveç haber ajansı Norsk Telegrambyra'nin (NTB) Başbakan Gahr'ın açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Oslo, Ukrayna'ya 5 ila 10 arasında F-16 hibe etmeyi planlıyor. Fransız haber ajansı AFP'nin, Norveç Başbakanlık ofisine konunun detaylarına dair yönelttiği sorulara ise yanıt verilmedi.



F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Norveç Ukrayna'ya, Iris-T tipi uçaksavar sistemleri ile mayın temizleme araçları hibe etmeye ve kış aylarında doğal gaz ve elektrik ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 130 milyon euro çapında bir yardım paketi sunmaya hazırlanıyor.



Rusya'nın saldırısı ile başlayan savaşta topraklarını savunmaya çalışan Ukrayna'nın başbakanı Volodimir Zelenskiy ise, daha önce Kiev'e F-16 hibe edeceğini duyuran Danimarka'nın 19, Hollanda'nın ise 42 adet savaş uçağı göndereceğini dile getirdi. Ukrayna ordusunun, Rusların girdiği bölgeleri tekrar ele geçirmek için geçen Haziran ayı başında başlattığı karşı taarruz devam ediyor. Kiev, son dönemde yaptığı açıklamalarda, söz konusu taarruz harekatında yaşanan zorluklar nedeniyle ilerlemenin istendiği gibi gitmediğini duyurmuştu.