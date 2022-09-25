Samanyolu Haber /Dünya / Norveç devletinin elektrik faturalarından fazladan 73 milyar kron kazanacağı belirtildi /25 Eylül 2022 20:16

Norveç devletinin elektrik faturalarından fazladan 73 milyar kron kazanacağı belirtildi

Artan enerji maliyetlerinin yansıtıldığı faturalarla birlikte Norveç devletinin elektrik faturalarından fazladan 73 milyar kron kazanacağı belirtildi.

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Enerji fiyatlarındaki yükseliş birçok ülkede faturalara da zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bu kapsamda artan enerji maliyetlerinin yansıtıldığı faturalarla birlikte Norveç devletinin elektrik faturalarından fazladan 73 milyar kron kazanacağı belirtildi.

Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç devleti bu yıl elektrikten fazladan 73 milyar Norveç Kronu (NOK) kazanacak. Ülkede halka elektrik faturaları için indirim uygulansa da rekor kâr dikkat çekiyor. Halk, faturaların daha fazla düşürülmesi talebini sürdürüyor.

Norveç’te Enerji üreten şirketlerin işveren örgütü olan Energi Norge’un yeni rakamlarına göre, yüksek elektrik fiyatlarının bir sonucu olarak Norveç devletinin elektrikteki kârı daha önce tahmin edilenden çok daha yüksek olacak.

Energi Norge’un Genel Müdürü Knut Kroepelien, devlet kanalı NRK’ye konuştu ve “Devlet 2022’de hidroelektrikten normal yılların ötesine geçerek 73 milyar kronluk ekstra bir gelir elde edecek” dedi. NRK, ocak ayında devletin bu yıl yüksek elektrik fiyatlarından elde edeceğe kâra dikkat çekmişti. NRK’nin o zamanki tahmini ise 18 milyar krondu.

Öte yandan Norveç hükümetinin bu yıl elektrik yardımı için hanelere 41 milyar kron harcayacağı tahmin ediliyor. Devlet şu anda kilowatt saat başına 70 øre (0,7 kron) üzerindeki ortalama fiyatın yüzde 90’ını karşılıyor.

Ülkede elektrik faturaları şirketlerin ve devletin kazancını artırırken halk, devletin elektrik yardımı için daha da fazla para harcamasını talep ediyor.

İlerleme Partisi (FrP) ve Hıristiyan Demokrat Parti (KrF), kilowatt saat başına maksimum 50 øre fiyat isterken, Kızıl Parti (RÖDT) sınırın 35 øre olmasını istiyor. 
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