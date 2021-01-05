Samanyolu Haber /Teknoloji / Norveç, elektrikli araçların pazar payının yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke oldu /05 Ocak 2021 17:37

Norveç, elektrikli araçların pazar payının yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke oldu

Norveç, bir yılda benzin veya dizelle çalışan araçlardan çok elektrikli aracın satıldığı ilk ülke oldu. Resmi verilere göre ülkede geçen yıl satılan 141 bin 412 aracın yüzde 54,3'ü elektrikle çalışıyor.

SHABER3.COM

 Norveç, bir yılda benzin veya dizelle çalışan araçlardan çok elektrikli aracın satıldığı ilk ülke oldu. Resmi verilere göre ülkede geçen yıl satılan 141 bin 412 aracın yüzde 54,3'ü elektrikle çalışıyor.

Norveç Yol Federasyonu'nun (OFV) yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında bu oran yüzde 42,4'tü.

Petrol üreticisi Norveç, getirdiği vergilerle 2025 yılında, benzin veya dizel araçların satışına tamamen son vermeyi amaçlayan tek ülke.

Norveç böylece elektrikli araç üreticilerinin yeni markalarını ve modellerini test ettiği bir laboratuvara dönüştü.

OFV Başkanı Oeyvind Thorsen, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.



Norveç'te geçen yıl, Volkswagen'in Audi marka otomobili en çok satılan araç oldu.

Norveç'te geçen yıl elektrikli araba satışları benzin ve dizel ile çalışan arabaları ve hibrit araçları geçerek ilk sıraya oturdu.


Tesla'nın Model 3 tipi aracı ise ikinciliğe düştü.

Norveç'te 2021 yılında da elektrikli araç satışlarının daha da artması, bu araçların piyasadaki satış oranının yüzde 65'i aşması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Norveç, elektrikli araçların pazar payının yüzde 50'yi... Sonraki Haber >>

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:47