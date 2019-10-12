Norveç, Finlandiya ve Hollanda derken...

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtının başlaması ile Avrupa ülkeleri peş peşe silah satışını durdurma kararı alıyor.





Finlandiya, Norveç ve Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.





Almanya'da yayımlanan Das Bild gazetesi, Dışişleri Bakanı Heiko Mass'a atıf yaptığı haberde Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını durduracağını kaydetti.





AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE KARŞI ARDI ARDINA HAMLELER





Amerika’nın Sesi’nden Arzu Çakır’ın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ı arayarak, "Bu operasyon derhal durdurulmalı." ifadelerinde bulundu.





Macron’un, Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) müeyyidelerini görüşmek üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geleceği belirtildi.





MERKEL VE MACRON ORTAK AÇIKLAMA YAPACAK





Merkel ve Macron, 14 Ekim Pazartesi günü Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek. İki lider, Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinin ardından ortak basın toplantısı yapacak.





Avrupa Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, harekâtı "kabul edilemez ve son derece tehlikeli” sözleriyle eleştirdi.





Oettinger, Türkiye'ye daha fazla AB yardımının söz konusu olmadığını söyledi.