Samanyolu Haber /Dünya / Norveç’in başkenti Oslo'da 'enerji' protestosu /20 Eylül 2022 21:34

Norveç’in başkenti Oslo'da 'enerji' protestosu

Oslo’da, pazartesi günü, ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce kişinin meclis önündeki alanda enerji politikalarına karşı eylem yaptığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’in başkenti Oslo’da, pazartesi günü, ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi Meclis önündeki alanda enerji politikalarına karşı eylem yaptı. İki saat süren ve sendikaların da bayraklarıyla katıldığı eylemde, ülkenin enerji kaynakları üzerinde tam siyasi kontrol sağlanması talebinde bulunuldu. Norveçliler Meclise seslenerek “Hidroelektrik kontrolünü elinize alın”, “Ben ödemek istemiyorum” sloganları attı.

Eylemde hükümetten ve Meclisten harekete geçmesi istenerek uygun fiyatlı elektrik tüketiminin güvence altına alınması talep edildi.

Industriaksjonen.no ile “Daha ucuz elektrik talep eden bizler” adlı Facebook grubu tarafından organize edilen eylemde, rekor düzeyde yüksek elektrik fiyatlarına son vermesi istendi.
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