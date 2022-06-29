"Norveç’in eylemlerine yanıt vereceğiz"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten Svalbard Adası’na yük taşınmasına uyguladığı engeli en kısa sürede kaldırmayı talep etti ve Rusya’ya yönelik hasımca eylemlerin kaçınılmaz olarak karşı tedbirlere yol açacağı uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten Svalbard Adası’na yük taşınmasına uyguladığı engeli en kısa sürede kaldırmayı talep etti ve Rusya’ya yönelik hasımca eylemlerin kaçınılmaz olarak karşı tedbirlere yol açacağı uyarısında bulundu.





Norveç’in, limanları üzerinden Svalbard Adası’ndaki Rus yerleşimlere yük taşınmasını engellemesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Norveç tarafından, bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmasını talep ettik. Rusya’ya karşı hasımca eylemlerin kaçınılmaz olarak karşı tedbirlere yol açacağı uyarısında bulunduk” açıklamasında bulundu.





Bu bağlamda, Norveç’in Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Solveig Rossebo’nun Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi. Norveçli diplomata, Svalbard Adası’na Rus yüklerin taşınmasına uygulanan engelin kabul edilemez olduğu ifade edildi.



