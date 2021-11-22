Samanyolu Haber /Dünya / Norveç Meclis Başkanı, 'Kiralık eve çıktığı için' istifa etmek zorunda kaldı /22 Kasım 2021 11:38

Norveç Meclis Başkanı, 'Kiralık eve çıktığı için' istifa etmek zorunda kaldı

Norveç'te harcamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Meclis Başkanı Eva Kristin Hansen, görevinden istifa etme kararı aldı.

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Yapılan anketlere göre meclise güven oranının yüzde 87 olduğu Norveç’te son dönemde bu güveni sarsacak olaylar yaşanıyor. İktidardaki İşçi Partisi’nin Meclis Başkanı Eva Kristin Hansen, harcamaları nedeniyle eleştirileri oklarının hedefindeki isim.

Başkent Oslo’da evi olmasına rağmen, halkın vergileriyle karşılanan bir eve yerleştiği ortaya çıkan 48 yaşındaki Hansen, bu durumun ortaya çıkmasından 6 hafta sonra görevinden istifa etme kararı aldı.

‘EŞİT BİR ÜLKEYİZ’

Konuyla ilgili yorumda bulunan yazar Kim Arne Hammerstad, Norveç toplumunun siyasete karşı ‘Bardağın yarısı boş mu yoksa yarısı dolu mu?’ yaklaşımını benimsediğini söyledi. Hammerstad, “Bunun asıl sebebi toplumumun genel olarak homojen olmasından kaynaklı. Biz küçük ama oldukça eşit bir ülkeyiz. Çalışan sınıf, orta sınıf ve üst orta sınıf arasında çok fazla fark yok” dedi.
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