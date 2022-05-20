Samanyolu Haber /Dünya / Norveç partisinden İsveç Finlandiya'ya NATO reddi talebi /20 Mayıs 2022 21:27

Norveç partisinden İsveç Finlandiya'ya NATO reddi talebi

NATO üyesi olan Norveç'te yer alan RØDT (Kızıl Parti) yönetiminin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine 'hayır' oyu verilmesini savunduğu aktarıldı.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürüğü askeri saldırılar sonrasında olası bir Rus tedhihine karşı NATO şemsiyesi altına girme kararı alınan İsveç ve Filandiya'nın durumları tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu tartışmaya NATO üyesi olan Norveç'te yer alan RØDT (Kızıl Parti) yönetiminin de katıldığı ve partinin tavrının İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine 'hayır' oyu verilmesi yönünde olduğu belirtildi.
 Evrensel'de yer alan ve Mahmet Algünerhan imzası taşıyan habere göre İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik için pratik adımlar atmasından sonra diğer İskandinav ülkelerinde de tartışmalar yükseldi. Norveç’te parlamentoda bulunan partiler arasında da veto tartışması başladı. Norveç, halihazırda NATO üyesi.

RØDT (Kızıl Parti) Merkez Yönetim Kurulu, çarşamba günü toplanarak iki ülkenin NATO üyeliği konusundaki parti tutumunu masaya yatırdı. Toplantıda Norveç'in “Hayır” demesi gerektiği kararı çıktı. RØDT Başkanı Bjørnar Moxnes, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin İskandinavya’da barışa ve güvenliğe fayda sağlamayacağını belirterek, “Büyük güç bağımlılığı barış ve güvenliğe fayda sağlamaz. RØDT, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin Norveç tarafından onaylanmasına karşı oy kullanacak” açıklamasında bulundu.

Moxnes, “Kuzey ülkelerinin kuzeyde gerilimin düşmesinden çıkarları var. Ancak Amerikan üsleri ve Rus sınır bölgesi yakınında artan NATO militarizasyonu gerilimi artırıyor ve bizi, ABD ile Rusya arasındaki büyük güç rekabetine daha da yaklaştırıyor” dedi. İki kuzey ülkesinin daha NATO’ya üye olmasıyla bu gelişmenin sertleşeceğine dikkat çekti.

Moxnes açıklamasında ayrıca, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla kuzey bölgesini nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olarak güvenceye almak her zamankinden daha önemli olacak. Norveç hükümetinin İsveç topraklarında nükleer silahların konuşlandırılmasına ve kalıcı üslere karşı açık tutum almasını vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

RØDT tarafından yapılan bu açıklama, iktidardaki sosyal demokrat İşçi Partisi (AP), Sağ Parti (H) ve bir diğer sağ parti olan FrP’in tepkisine yol açtı. 
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