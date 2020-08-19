Samanyolu Haber /Dünya / Norveç, Rus diplomatı sınır dışı etti /19 Ağustos 2020 16:31

Norveç, Rus diplomatı sınır dışı etti

Norveç, ülkede görevli Rusya Federasyonu'ndan bir diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Norveç, ülkede görevli Rusya Federasyonu'ndan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

NY Times gazetesindeki habere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görevli bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlık, konunun detaylarına dair açıklama yapmazken, kararın önceki gün bir Norveç vatandaşının "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Norveç polisi, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin, bir Rus istihbarat görevlisine bilgi aktardığından şüphelenildiğini açıklamıştı.

Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta Rusya Federasyonu'ndan ikişer diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti. 
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