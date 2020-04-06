Samanyolu Haber /Dünya / Norveç Sağlık Bakanı Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını açıkladı /06 Nisan 2020 22:37

Norveç Sağlık Bakanı Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını açıkladı

Tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs ile ilgili yeni bir açıklama da Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'ten geldi. Ülkenin sağlık bakanı, salgının kontrol altına alındığını ifade etti.

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Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoeie, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını ve hastalığın bulaşma oranının 0,7'ye kadar düştüğünü açıkladı.

T24'te yer alan habere göre "Norveç'te Koronavirüs taşıyan hastalar ortalama 0,7 kişiyi enfekte ediyor" diyen Hoeie, hükümetin hedefinin bu oranı en fazla bir kişi ile sınırlamak olduğunu hatırlattı.

Norveç Hükümeti, çarşamba günü (8 Nisan) okulların kapatılması da dahil olmak üzere devam eden kısıtlamaların nisan ayının sonuna kadar uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda karar verecek.

İlk vakanın 26 Şubat'ta görüldüğü ülkede bugüne kadar 5 bin 760 kişinin enfekte olduğu, 73 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
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