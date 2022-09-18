Norveç’te öğretmenlerin grevi büyüyerek devam ediyor

Norveç’te öğretmenlerin grevi büyümeye devam ediyor. İşveren konumundaki belediyeler ile öğretmen sendikaları arasında anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle en fazla öğretmenin üye olduğu Utdannigsforbundet sendikası, 19 Eylül Pazartesi günü 1800 öğretmeni daha greve çıkaracak.Utdannigsforbundet sendikasına üye 6 bin 500 ve diğer sendikalara üye yaklaşık yüz öğretmen halihazırda grevde bulunuyor. Pazartesi günü daha fazla öğretmenin greve başlamasıyla başkent Oslo hariç, tüm illerde toplamda 8 bin 100 öğretmen grevde olacak. Öte yandan öğretmen sendikaları grevde küçük yaştaki öğrencilerin etkilenmemesine özen gösteriyorlardı. Ancak anlaşmazlık sürdüğü için greve çıkan öğretmenler arasına 2. sınıfların öğretmenleri de katılacak.