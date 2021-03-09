Samanyolu Haber /Dünya / Norveç’ten 65 yaş üstüne aşı kararı /09 Mart 2021 19:58

Norveç’ten 65 yaş üstüne aşı kararı

Norveç, yapılan incelemeler sonucunda AstraZeneca'nın aşısının 65 yaşın üzerindekilere yapılmasına yeşil ışık yaktı.AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısını 65 yaşın üzerindekilere yapmayan Norveç’ten yeni bir adım geldi.

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İngiltere’de 65 yaşın üzerindekilerle yapılan incelemeler sonucunda Norveç, bu yaş grubundaki insanlara aşı yapılmasını tavsiye etti.Norveç Sağlık Ajansı, AstraZeneca aşısının bu yaş grubundaki bireylerde herhangi bir yan etkisi olmadığını açıklarken, hükümetin de bu tavsiyeye uyacağı açıklandı.

Öte yandan Norveç yönetimi iki doz aşı arasındaki süreyi artırmak için çalışmalara da başladı. Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarındaki 3 haftalık arayı 6 haftaya çıkarma planı hazırladıkları ve bu planın da yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa’da salgından en az etkilenen ülkelerden biri olan Norveç’te son dönemde vaka sayısı artmaya başlamıştı. Norveç’te salgının başladığı günden beri 632 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.
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