Norveç TV'sinin yayınladığı belgesel

Yaptıkları karanlık planlarla, masum insanların kanları üzerine iktidarlarını kuracak kadar canileşenlerin yalan duvarları
teker teker yıkılıyor…
Norveçli Yapımcı Yönetmen Jorgen Lorentzen’in hazırladığı ve:
Prof. Hanri Barkey
Can Ataklı
Fethullah Gülen
Birgül Koçal
Nevşin Mengü
Doğu Perşnçek
Ahmet Şık
Sedat ve Şevki’ye Tekin çifti,
Merdan Yanardağ ve olayım şahitlerinden Asker ve komutanlar ile yapılan özel röportajlarla hazırlanan bu belgeseli kaçırmayın.
A GIFT FROM GOD /ALLAH’IN BİR LÜTFU
isimli bu belsel 13 Temmuz Salı Akşamı saat 21:00’de MC EU TV’de.