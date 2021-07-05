Samanyolu Haber /Gündem / Norveç TV'sinin yayınladığı belgesel /05 Temmuz 2021 23:05

Norveç TV'sinin yayınladığı belgesel

Norveçli Yapımcı Yönetmen Jorgen Lorentzen’in hazırladığı '15 Temmuzu ' anlatan A GIFT FROM GOD /ALLAH’IN BİR LÜTFU belgeseli MC TV'de alt yazılı yayınlanacak

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yaptıkları karanlık planlarla, masum insanların kanları üzerine iktidarlarını kuracak kadar canileşenlerin yalan duvarları 
teker teker yıkılıyor…

Norveçli Yapımcı Yönetmen Jorgen Lorentzen’in hazırladığı ve:
Prof. Hanri Barkey
Can Ataklı
Fethullah Gülen
Birgül Koçal 
Nevşin Mengü
Doğu Perşnçek
Ahmet Şık
Sedat ve Şevki’ye Tekin çifti,
Merdan Yanardağ ve olayım şahitlerinden Asker ve komutanlar ile yapılan özel röportajlarla hazırlanan bu belgeseli kaçırmayın.

A GIFT FROM GOD /ALLAH’IN BİR LÜTFU
isimli bu belsel 13 Temmuz Salı Akşamı  saat 21:00’de MC EU TV’de.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Norveç TV'sinin yayınladığı belgesel Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:08:03