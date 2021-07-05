Norveç TV'sinin yayınladığı belgesel

Yaptıkları karanlık planlarla, masum insanların kanları üzerine iktidarlarını kuracak kadar canileşenlerin yalan duvarları

teker teker yıkılıyor…





Norveçli Yapımcı Yönetmen Jorgen Lorentzen’in hazırladığı ve:

Prof. Hanri Barkey

Can Ataklı

Fethullah Gülen

Birgül Koçal

Nevşin Mengü

Doğu Perşnçek

Ahmet Şık

Sedat ve Şevki’ye Tekin çifti,

Merdan Yanardağ ve olayım şahitlerinden Asker ve komutanlar ile yapılan özel röportajlarla hazırlanan bu belgeseli kaçırmayın.





A GIFT FROM GOD /ALLAH’IN BİR LÜTFU

isimli bu belsel 13 Temmuz Salı Akşamı saat 21:00’de MC EU TV’de.