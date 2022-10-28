Samanyolu Haber /Dünya / Norveç yönetiminden yeni Rusya kararı /28 Ekim 2022 21:53

Norveç yönetiminden yeni Rusya kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılarına karşılık olarak Norveç cephesinden yeni yaptırım kararları geldiği ifade edildi.

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Moskova yönetiminin Ukrayna üzerinde sürdürdüğü askeri saldılara cevap olarak Norveç'te yeni yaptırım kararları alındığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Norveç, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında 30 Rus vatandaşı ve 7 Rus kuruluşu yaptırım listesine dahil etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Norveç, Rus hükümeti ve destekçileri üzerindeki baskıyı sürdürmek için AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki tutumunu desteklemeye devam ediyor" dedi.

Huitfeldt, kapsamlı yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'daki askeri çatışmayı finanse etme kabiliyetini azaltmayı amaçladığını söyledi.

Yaptırımların, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'da ilhak kararına katılanlara karşı uygulandığı bildirildi.
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