Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'in ünlü deniz aygırı Freya öldürüldü /15 Ağustos 2022 10:12

Norveç'in ünlü deniz aygırı Freya öldürüldü

Norveç'te yaklaşık bir aydır Oslo fiyordunda yaşayan ünlü deniz aygırı Freya'nın, kamu güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle uyutulduğu açıklandı.

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Son zamanlarda Oslo fiyordunu mesken edinmiş olan dişi deniz aygırını görmek isteyenler bölgeye akın ediyordu. Yetkililer halka "hem kendi güvenlikleri hem de Freya'nın güvenliği için" 600 kilogramlık hayvana yaklaşmamaları uyarısı yapıyordu. Geçen hafta Norveç Balıkçılık Müdürlüğü, aralarında çocukların da olduğu onlarca insanın Freya'nın çok yakınında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Ancak daha geçen ay hayvanın Oslo'da kalabileceğini açıklayan Balıkçılık Müdürlüğü, bu açıklamasından iki hafta sonra Freya'yı uyutma kararı aldı. Balıkçılık Müdürlüğü Başkanı Frank Bakke-Jensen kararın "halk güvenliğine yönelik devam eden tehdit" nedeniyle alındığını açıkladı.

Bakke-Jensen, "Bölgedeki incelemeler halkın deniz aygırından uzak durulması çağrısına uymadığını gösterdi. Bu yüzden halk güvenliğine yönelik potansiyel tehdidin yüksek olduğu ve hayvanın yaşam koşullarının yeterince iyi olmadığı sonucuna vardık" dedi.

Bakke-Jensen, deniz aygırının fiyort dışına taşınması gibi ihtimallerin de değerlendirildiğini ancak "hayvanın iyiliği için" bu seçeneklerin elendiğini belirtti.

Veterinerlerin, öldürülen hayvanın kadavrası üzerinde inceleme yapacağı da açıklandı.

Oslo'da ilk kez Temmuz ortasında görülen hayvana, İskandinav mitolojisinde güzellik ve aşk tanrısı olan Freya'nın ismi verilmişti.

Deniz aygırları koruma altındaki türler ve genellikle Kuzey Kutup Bölgesi'nin daha kuzeydeki bölgelerinde yaşıyorlar.

Deniz aygırları insanlara saldırmasa da, tehdit altında hissettiğinde ender de olsa bu risk oluşabiliyor.
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