Samanyolu Haber /Dünya / Norveçli firma Ukrayna'da füze üretimi yapacak /25 Haziran 2025 11:31

Norveçli firma Ukrayna'da füze üretimi yapacak

Kongsberg Defence & Aerospace savunma sanayi firması Ukrayna’da füze üretimi yapmayı planlıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Firma, Ukrayna'da çalışma yerleri açarak NASAMS hava savunma sistemleri için füze üretimini başlatma kararı aldı. 

Norveç hükümetinin de finansal destek sağladığı proje kapsamında, Ukrayna'da ortak bir savunma sanayi girişimi hayata geçirilecek.

22 Haziran'da duyurulan gelişmeye göre, Kongsberg, Kiev'de açtığı ofisle Ukrayna savunma sanayisiyle işbirliğini derinleştirecek.
Şubat 2025'te Ukrayna'da ortak bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Proje kapsamında NASAMS sistemleri için "uygun maliyetli" yeni füze geliştirilmesi hedefleniyor. Üretimin Ukrayna teknolojileri kullanılarak yapılması öngörülüyor.

Ukrayna'da şu anda 4 NASAMS bataryasının konuşlandırıldığı tahmin ediliyor. Kongsberg'in Ukrayna'daki faaliyetleri kapsamında otonom su üstü araçları geliştirme projelerine katılması gündemde. İlaveten, savunma sanayii alanında teknoloji transferi yapılması planlanıyor.
Tüm bu projelere Norveç hükümetinin 1 milyar dolarlık Ukrayna destek paketi kapsamında fon sağlanacak.

Güvenlik Endişeleri

Öte yandan projenin hayata geçirilmesiyle ilgili bazı riskler bulunuyor. Hali hazırda Ukrayna'daki savunma tesisleri Rus saldırılarına açık durumda. 

Geçen hafta Boeing'in Kiev ofisinin vurulması benzer tesisler için risk oluşturuyor. Bu durum üretim kapasitesinin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Ancak Ukrayna ile Norveç arasındaki bu işbirliğiyle Ukrayna'nın hava savunma kapasitesi güçlenebilir. Batılı savunma şirketlerinin Ukrayna'ya yönelimi artabilir.
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