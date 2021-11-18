Norveçli hukukçulardan Türkiye'deki avulatlar için eylem

Norveç’in başkenti Oslo’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde avukatlar eylem yaparak, mesleğini uygularken tutuklanan ÇHD’li avukatların serbest bırakılmasını istedi. Eyleme bazı avukatlar cübbeleriyle katıldı.





Evrensel'in haberine göre büyükelçilik önünde 16 Kasım Salı günü yerel saat ile 11.00’de yapılan eyleme Hakimler Birliği, Helsinki Komitesi, Norveç Barosu, Uluslararası Hukuk Komisyonu (ICJ), Af Örgütü, PEN Norveç ve Polis Avukatlarından temsilciler katıldı.





Norveç Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Else Leona McClimans burada yaptığı konuşmada Norveç hükümetine çağrı yaptı, “Türkiye’de mesleklerini yerine getirirken veya ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için tutuklanan tüm avukatların derhal serbest bırakılması talep edilmeli” dedi.









McClimans, “Norveçli avukatların eylemlerde cübbe giymesi nadir ve alışılmışın dışında bir durum. Ancak önemli bir dava için bir istisna yapıyoruz: Türk avukatların hem meslekleri hem de ifadeleri nedeniyle hapsedilmelerini kabul edemeyiz. Buna, sadece avukatlar maruz kalmıyor. Yetkililerden bağımsız hareket eden hakim ve savcılar da aynı şeyi yaşıyor. Gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları savunucuları da bunu yaşıyor” ifadelerini kullandı.





McClimans, “Avukatlara yönelik siyasi baskıyı durdurmalarını istiyoruz” dedi.





Advokatbladet (Avukat Dergisi) ise konuyla ilgili yaptığı haberinde, “Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik darbe girişiminin ardından bin 600’den fazla avukat tutuklandı ve 450 avukat toplam 2 bin 786 yıl hapis cezasına çarptırıldı” bilgisi verildi.









TÜRKİYE OSLO BÜYÜKELÇİSİ “TÜRKİYE’DE TUTUKLU AVUKAT YOK” DEDİ

Öte yandan, dergi, İnsan Hakları Komitesi'nin eylem öncesinde, Türkiye’nin Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman’a bir e-posta göndererek eylem sırasında kendisine bir mektup teslim etmek üzere görüşme talep ettiğini ancak Büyükelçi Çorman’ın, Türkiye’de tutuklu avukat olmadığını söyleyerek, bunu kabul etmediğini yazdı.