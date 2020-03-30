Samanyolu Haber /Gündem / Norveçli politikacı ve aktivistler: Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın! /30 Mart 2020 01:02

Norveçli politikacı ve aktivistler: Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!

Türkiye’de koronvirüs tedbirleri kapsamında çıkartılacak olan ‘İnfaz Yasası’nda siyasi tutuklu ve hükümlülerin kapsam dışında bırakılmasına Norveçli politikacı ve aktivistlerden tepki geldi.

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Norveç’te faaliyet yürüten Den Nordiske Friheten (DNFriheten) Platformu, Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan siyasi mahkûm ve tutukluların çıkartılacak ‘İnfaz Yasası’ kapsamına alınması için bir kampanya başlattı. Kampanyaya Norveçli siyasiler ve aktivistler,  “Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!” sözleriyle destek oldu.


 
Norveçli politikacı ve gazeteci Odd Anders With, Akademisyen Kari Synnes, din adamı Rolf Martin Synnes ve İvar Flaten yayınladıkları video ile destek verdi. Odd Anders With, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile herkesi bu kampanyaya deste vermeye davet etti.

Norveç’in yardım kuruluşu Rødekors gönüllüsü Gry sveen de Türkiye’deki durumu özetleyen bir paylaşım yaparak destek istedi.

Norveçli Sosyal Destek Uzmanı Monica Indemarsson ise HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başlattığı imza kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.


Norveç’in yardım kuruluşu Rødekors gönüllüsü Gry sveen, sosyal medya hesabından arkadaşlarına kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulundu.


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