Samanyolu Haber /Gündem / Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni /17 Haziran 2022 21:39

Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni

Pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş izni verildiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Türkiye’ye tatile gelecek olan ancak pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş izni verildi.

Norveç'ten Türkiye'ye tatile gelecek olan, fakat pasaport süreleri dolmuş veya pasaportu olmayan turistlerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak verildi.

Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyuran Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. (Türkiye Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’ye tatile gelmek isteyen pasaport süreleri dolmuş binlerce Norveçlinin, Schengen ülkelerine olduğu gibi Türkiye’ye geçici olarak kimlik kartlarıyla girebilmeleri yönünde bir formül sunmuştu.

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