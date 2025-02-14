Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te 27 bin somon kaçtı: Yakalayana balık başına 43 euro ödül /14 Şubat 2025 14:05

Norveç'te 27 bin somon kaçtı: Yakalayana balık başına 43 euro ödül

Deniz ürünleri şirketlerinden Mowi, Norveç açıklarında bir çiftlikten yaklaşın 27 bin somon balığının kaçtığını duyurdu. Yakalayanlara tanesi 43 avro (yaklaşık 1620 lira) ödül verilecek.

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Troms bölgesindeki ‘Storvika V’ tesisinden fırtınalı hava nedeniyle kafesteki hasarın ardından balıklar kaçtı. The Guardian’ın haberine göre şirket yakalanan her balık için 500 Norveç kronu (yaklaşık 43 avro) ödül vereceğini duyurdu. Kaçak balıkların ortalama ağırlığı 5,5 kilo.

Şirket durumun ‘ciddi ve üzücü’ olduğunu belirterek yakalanan balıkların kayıtlı balıkçılar tarafından ‘balık kabul merkezlerine’ teslim edilebileceğini duyurdu.

Kaçak somonların, vahşi somonlar için büyük çevresel tehdit oluşturduğunu belirten hayvan hakları savunucuları, bu balıkların genetik çeşitliliği azalttığını, deniz bitleriyle enfeksiyon riskini artırdığını ve üreme alanları için rekabeti yoğunlaştırdığını söylüyor.

Norveç Balıkçılık Dairesi, balıkların yakalanması için talimat verdi. Balık çiftçileri normalde kaçak balıkların yalnızca çiftlik çevresinin 500 metre uzaklığında aranmasına izinliydi. Fakat talimatla bu sınırın ötesinde de kaçak somon balıkları aranabilecek.

Geçen yaz, Norveç’teki vahşi somon balığı sayısının rekor seviyede düşmesi nedeniyle 33 nehirde avcılık yasaklanmıştı.
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