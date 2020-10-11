Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te dikakt çekici keşif: 1200 yıllık /11 Ekim 2020 16:15

Norveç'te dikakt çekici keşif: 1200 yıllık

Norveç'te geçmişi 1200 yıl öncesine ulaştığı ifade edilen bir Pagan tapınağının kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi.

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Norveç'te Hristiyanlık kabul görmeden önce yaygın inanç olan paganizm döneminden kalma, yaklaşık 1200 yıllık bir tapınağın kalıntıları bulundu.

Kalıntıların yaklaşık 14 metre uzunluğa, 8 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe sahip ahşap yapıya ait olduğu belirtildi.

Vikinglerin Norveç'te hüküm sürdüğü 8. yüzyıl sonlarında yapıldığı düşünülen yapının ibadet ve Thor, Odin gibi Kuzey tanrılarına kurban sunmak için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Kalıntılar, Bergen Üniversitesi'nden arkeologlar tarafından Norveç'in batısındaki Ørsta bölgesinde ortaya çıkarıldı.

Bergen Üniversitesi'nden Søren Diinhoff bunun Norveç'te keşfedilen ilk pagan tapınağı olduğunu söyledi.

Diinhoff "Bu tarz yapıların İsveç ve Danimarka'da bulunduğunu biliyorduk… Ama bu keşif bize bunların Norveç'te de bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Kazı yapılan geniş bölgede Demir Çağı'na ait kalıntılar da bulundu.

Paganlık erken Hristiyanlık döneminde (4. yüzyıl civarı), Hristiyanlar tarafından, çok tanrılı dinlere inananlar için kullanılan bir terim.

Kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan inanç biçimi ve bu dinlerin genel adını tanımlamak için kullanılıyor.
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