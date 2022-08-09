Norveç'te elektrikteki aşımın yüzde 90'ını devlet karşılayacak

Koronavirüs salgını ve sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan enerji maliyetleri elektrik faturalarını da yukarıya çekti.





Bu kapsamda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına Norvaç yönetiminin, elektrik faturalarındaki belirletenen aşım miktarının yüzde 90'ını karşılama kararı aldığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre elektrik faturaların giderek yükseldiği Norveç’te sendikalar, yönetime önlem alma çağrısı yaptı ve faturaların önemli bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasını talep etti. Norveç yönetimi de 1 Eylül itibarıyla faturaların belirlenen limiti aşan kısmının yüzde 90’ının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. elektrik faturaların giderek yükseldiği Norveç’te sendikalar, yönetime önlem alma çağrısı yaptı ve faturaların önemli bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasını talep etti. Norveç yönetimi de 1 Eylül itibarıyla faturaların belirlenen limiti aşan kısmının yüzde 90’ının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Norveç Sendikalar Konfederasyonu’na (LO) bağlı “Industri Energi” ile “Fellesforbundet” sendikaları, geçtiğimiz günlerde, iktidardaki azınlık koalisyon yönetimine ve İşçi Partili (AP) Başbakan Jonas Gahr Støre’ye, artan enerji harcamalarına karşı önlem almaları için sonbahardaki bütçe görüşmelerine kadar süre verdiklerini açıkladı. Industri Energi Sendikası Başkanı Frode Alfheim, elektrik için maksimum fiyat talep etti ve Fellesforbundet Sendikası Başkanı Jørn Eggum ile birlikte yönetimi uyardı.Alfheim, maksimum fatura düzenlemesi yapılmasını, kilowatt saat başı fiyatın 0.7 kron (1 kron yaklaşık 0,1 dolar) olmaya devam etmesini ve faturaların bu limiti aşan kısmının “tamamının” devlet tarafından ödemesini talep etti. NRK’nin haberine göre Norveç yönetimi ise önceki gün yapılan açıklamayla tamamını değil ancak yüzde 90’ını ödeyeceklerini duyurdu.Fellesforbundet Sendikası Başkanı Jørn Eggum, “Enerji üzerinde daha fazla siyasi kontrol sağlamalıyız. Norveç’in daha önce hiç görmediği bir durumdayız” ifadelerini kullandı.