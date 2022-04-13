Norveç'te enflasyon artık rakamı belli oldu

Dünyanın birçok noktasında olduğu gini Norveç'te de enflasyonda yükseliş yaşandı.





Ülkedeki enflasyon oranının geçen yıla göre yüzde 4,5 artış göstediği belirtildi.







Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’te tüketici fiyat endeksi (KPI) bu yıl şubat ayından Mart 2022’ye kadar yüzde 0,6 arttı. Tüketici fiyat endeksi bir yıl öncesine göre ise yüzde 4,5 arttı. Norveç’te tüketici fiyat endeksi (KPI) bu yıl şubat ayından Mart 2022’ye kadar yüzde 0,6 arttı. Tüketici fiyat endeksi bir yıl öncesine göre ise yüzde 4,5 arttı.

ENERJİ FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR





Akaryakıt ve madeni yağ ürünleri, şubat ayından Mart 2022’ye kadar yüzde 16,8’lik fiyat artışıyla yükseldi. Son ayda, benzin ve motorin fiyatları da sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 20,8 arttı. Ülkede benzin ve dizel fiyatının litresi 24 kronu aşmış durumda.

Ülkede çekirdek enflasyon olarak adlandırılan, vergi değişiklikleri ve enerji ürünleri için tüketici fiyat endeksindeki ayarlama Mart 2021’den, Mart 2022’ye yüzde 2,1 arttı.Norveç Merkez İstatistik Bürosu (SSB) Yetkilisi Espen Kristiansen, KPI’deki bu artışın nedenini için "elektrik ve yakıt fiyatlarının geçen yıl mart ayında düşerken bu yıl mart ayında artması" olarak açıkladı. SSB rakamlarına göre fiyatlar geçen yıl şubat ayından, mart ayına kadar neredeyse yüzde 10 düşerken, bu yıl şubattan marta kadar yüzde 2,5 oranında arttı.Norveç’te son on iki ayda akaryakıt ve madeni yağ fiyatları yüzde 40’tan fazla artarken, Espen Kristiansen akaryakıttaki bu fiyat artışı için “Zaten yüksek bir seviyede olan akaryakıt fiyatlarındaki artış, son bir ayda hızlandı. Bunu, uluslararası petrol arzındaki belirsizliğin bir sonucu olarak Mart ayında da artan ham petrol fiyatındaki son artışla bağlantılı olarak görüyoruz” dedi.