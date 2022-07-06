Norveç'te grev yasağı kararı

Norveç yönetimi, açık denizdeki petrol ve gaz platformlarında çalışan sondaj işçilerinin başlattıkları greve müdahale etti.İşçilerin yükselen enflasyon nedeniyle ücret zammı istedikleri için dün greve başlamışlardı. Norveç yönetimi işçilerin taleplerinin yerine getirilmesini desteklemek yerine grevi yasaklama yoluna gitti. Norveç Çalışma Bakanlığı, grevin Avrupa'daki enerji krizini kötüleştireceği endişeleri gerekçesiyle grevi sona erdirdiklerini açıkladı.Ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gitme kararı almış, maaşlarında artış istemek için greve çıkmıştı.Grevin ardından İngiltere’ye ve Avrupa kıtasının çoğuna giden gaz arzını azaltırken, gaz fiyatları dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.