Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te İslam karşıtı gösteri /16 Kasım 2019 20:23

Norveç'te İslam karşıtı gösteri

Norveç'te İslam karşıtı Sian'ın lideri Arne Tumyr elindeki Kur’ân’ı göstererek, “Polis, bize, Kur’an’ı yakmamız konusunda engel olmak istiyor. Bu sebeple bu Kur’an’ı Kristiansand Belediyesi çöplüğüne atıyoruz.” dedi.

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Norveç’in Kristiansand şehrinde, İslam karşıtlığa ile bilenen "Sian (Norveç’i İslamlaştırmayı durdurun)" isimli derneğin üyeleri bir gösteri düzenledi. 

Polisin ikazlarına rağmen göstericilerden biri Müslümanların mukaddes kitabı Kur’ân-ı Kerîm'i ateşe verdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ALTI KİŞİ GÖZALTINDA

Kur’ân-ı Kerîm'in yakılması gösteriyi takip eden bir diğer grup olan Müslümanları öfkelendirdi. Her iki grup bir birine saldırdı. Kavgaya müdahale eden polis altı kişiyi gözaltına aldı.

Sian lideri Arne Tumyr gösteri anında yaptığı konuşmasında elindeki Kur’ân’ı göstererek, “Polis, bize, Kur’an’ı yakmamız konusunda engel olmak istiyor. Bu sebeple bu Kur’an’ı Kristiansand Belediyesi çöplüğüne atıyoruz.” dedi.

Devlet televizyonuna (NRK) konuşan polis şefi Morten Sjustøl, Sian üyelerinin polisin uyarılarına rağmen harekete geçmelerinin yasalara aykırı olduğu kaydetti.

Daha önce de benzer bir vaka Danimarka’da yaşanmıştı. Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, meclis önünde Kur’ân-ı Kerîm mushafını yakmıştı.
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