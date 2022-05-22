Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te Maymun Çiçeği'nin izi sürüliyor /22 Mayıs 2022 19:58

Norveç'te Maymun Çiçeği'nin izi sürüliyor

Afrika'da görüldüğü belirtiken ancak son günlerde dünyanın farklı ülkelerinde de ortaya çıkan Maymun Çiçeği virüsü için Norveç'te de harekete geçildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre ilk olarak İngiltere’de görülen ve birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün 19 Mayıs’ta İsveç’te de tespit edildiği açıklandı. Bunun ardından Norveç’te de yetkili makamlar ülkede virüsün izini sürmeye başladı.

Norveç’te henüz vakaya rastlanmadı. Ancak mayıs ayının başında başkent Oslo’yu ziyaret eden bir kişinin, kendi ülkesine döndükten sonra maymun çiçeği hastalığına sahip olduğu tespit edilince Oslo Belediyesi'nin virüsün izini Norveç’te de sürmeye başladığı duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Norveç'te Maymun Çiçeği'nin izi sürüliyor Sonraki Haber >>

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

ABD’yi yine hortum vurdu

ABD’yi yine hortum vurdu

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:26:04