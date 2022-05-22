Norveç'te Maymun Çiçeği'nin izi sürüliyor

ilk olarak İngiltere’de görülen ve birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün 19 Mayıs’ta İsveç’te de tespit edildiği açıklandı. Bunun ardından Norveç’te de yetkili makamlar ülkede virüsün izini sürmeye başladı.Norveç’te henüz vakaya rastlanmadı. Ancak mayıs ayının başında başkent Oslo’yu ziyaret eden bir kişinin, kendi ülkesine döndükten sonra maymun çiçeği hastalığına sahip olduğu tespit edilince Oslo Belediyesi'nin virüsün izini Norveç’te de sürmeye başladığı duyuruldu.