Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te oklu, İspanya'da ise silahlı saldırı dehşeti yaşandı /13 Ekim 2021 23:29

Norveç'te oklu, İspanya'da ise silahlı saldırı dehşeti yaşandı

Norveç’in Kongsberg kentinde bir kişinin elindeki ok ve yayla çevreden geçenlere saldırdığı ve saldırı sonucu çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirtilirken, İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde ise bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açtı. İspanya'daki olayda ise can kaybı ve yaralı olmadığı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Norveç’in Kongsberg kentinde düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, polisin saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

İSPANYA'DA DA ÜNİVERSİTEYE SİLAHLI SALDIRI...

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde ise bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açtı.

İspanya’nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırganın pompalı tüfekle üniversite kampüsüne geldiğini, ardından üniversite binasına en az üç el ateş ettiğini ifade ederken, binaya isabet eden kurşunlar nedeniyle bazı camların kırıldığı aktarıldı. Üniversite kampüsünde bulunan bazı öğrenciler, çevreye saçılan fişeklerin ve üniversite binasının pencerelerinde kurşunların açtığı deliklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, 21 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın Del Pais Vasco Üniversitesi öğrencisi olmadığını bildirdi.
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