Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç’te heyelan nedeniyle onlarca evin saniyeler içinde deniz sularına gömüldü.Norveç’in Finnmark eyaletine bağlı Alta kommününde, 600 metre genişlik ve 120 metreden fazla yüksekliğe sahip şiddetli heyelan, Krakneset Burnu üzerinde bulunan evleri deniz sularına gömdü.
Kurtarma ekipleri, evlerin sürüklenerek deniz sularına gömüldüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Zamanında harekete geçen kurtarma ekipleri, köy sakinlerini helikoperlerle tahliye ederek büyük bir felaketin oluşmasını önledi.