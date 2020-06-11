Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'teki cami saldırganına ülkedeki en ağır ceza verildi /11 Haziran 2020 12:48

Norveç'teki cami saldırganına ülkedeki en ağır ceza verildi

Norveç'te Çin kökenli üvey kız kardeşini öldürüp ardından başkent Oslo'da bir camiye silahlı saldırı düzenleyen aşırı sağcı 22 yaşındaki Philip Manshaus 21 yıl ağır hapse mahkum edildi.

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Manshaus bu sonuçla Norveç kanunlarındaki en ağır hapis cezasını almış oldu.

Euronews'te yer alan habere göre Philip Manshaus, mayıs ayı başında çıktığı mahkemede hakkındaki terör suçlamalarını kabul etmemiş, yaptığı saldırıda daha fazla zarara yol açmadığı için üzgün olduğunu ifade etmişti.

Savcı Johan Overberg bunun üzerine sanık için "duruşmalardaki ifadeleriyle son derece tehlikeli bir insan olduğu kanıtlandı" ifadelerini kullanmıştı. Philip Manshaus için 14 ila 21 yıl hapis cezası isteniyordu.

Ne olmuştu?

Philip Manhaus 17 yaşındaki üvey kız kardeşini pompalı tüfekle Oslo Baerum'daki evlerinde dört el ateş edip öldürdükten sonra 10 Ağustos günü Afganlara ait El Nur İslam Merkezi Cami'ne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Polis saldırının ardından Manhaus'un evinde yaptığı arama sırasında ise Çin kökenli üvey kız kardeşini ölü olarak bulmuştu. Manhaus, cami saldırısında, içerideki bir kişi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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