16 Kasım Cumartesi günü Norveç’in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN grubu tarafından Müslümanların mukaddes kitabı Kur’ân-ı Kerîm yakılmaya çalışılması sonrasında bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü olup olmadığı konusunda tartışmalar başladı.





Norveç’in yayın kuruluşu NRK’ya göre, polisin SIAN’ın eylemcilerini durdurmak için müdahalede bulunması ve göstericileri gözaltına alması Polis Müdürü Benedicte Bjornland’ın bir emriydi.





CEZA HER TÜRLÜ DİNİ SEMBOLE YÖNELİK SALDIRI İÇİN GEÇERLİ OLACAK





Bjornland, “Kur'an'ın ihlali, belirli bir bağlamda, nefret söylemi hakkındaki Ceza Kanunu bölümünün ihlalidir. Kuran'a karşı provokasyonlar, Norveç'e yönelik ciddi intikam saldırılarına yol açabilir. Polis emri yalnızca İslam karşıtı provokasyonlara yönelik değildir. Her türlü dini sembolün haksızlığa uğramasıyla ilgilidir.” dedi.







SIAN'ın gösterisinde hazır bulunan Kristiansand Belediye Başkanı Harald Furre de eylemleri kınadı.





Norveç'te 16 Kasım'da İslam karşıtı gösteride Kur'ân-ı Kerîm ateşe verilmişti.





Furre, "Polisin daha önce müdahale etmesini ve yakılma anını önlemesini dilerdim. Gösteriye biz değil polis izin verdi." dedi.



