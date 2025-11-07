Samanyolu Haber /Gündem / Nostra Aetate’nin 60'ıncı Yılında New New York’ta Dinler Arası Diyalog ve Dostluk Vurgusu /07 Kasım 2025 11:46

Nostra Aetate’nin 60'ıncı Yılında New New York’ta Dinler Arası Diyalog ve Dostluk Vurgusu

Barış Adaları Enstitüsü’nün (Peace Islands Institute) organizasyonun partneri olduğu program, Manhattan’daki The Sheen Center for Thought and Culture’da 300’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu özel etkinlik, Katolik Kilisesi’nin farklı inançlarla ilişkisini dönüştüren Nostra Aetate belgesinin 60. yılı anısına düzenlendi.

Dünyada bu konuda düzenlenen en üst profilli etkinliklerden biri olan program, inanç toplulukları arasında anlayış, dostluk ve ortak değerlerin güçlendirilmesi çağrısını güçlü biçimde dile getirdi.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren New Yorklular, biletleri günler öncesinden tüketti. Bu büyük ilgi, şehrin farklı inanç topluluklarının dinler arası diyaloğa verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.


Program öncesinde davetliler için samimi bir karşılama resepsiyonu (reception) düzenlendi. Farklı inanç ve topluluklardan liderler, akademisyenler ve kanaat önderleri burada bir araya gelerek sıcak bir atmosferde tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

Etkinlik, Irma Pastrana Borrero Foundation for Humanity’s Peace and Development sponsorluğunda, The Sheen Center, New York Başpiskoposluğu, Peace Islands Institute New York ve Park Avenue Sinagogu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programda üç saygın dini lider bir araya geldi:
 • Kardinal Timothy Dolan, New York Başpiskoposu
 • Haham Elliot Cosgrove, Park Avenue Sinagogu Başhahamı
 • Prof. Dr. Zeki Sarıtoprak, John Carroll Üniversitesi İslam Araştırmaları Profesörü

Panelin moderatörlüğünü, Everybody Loves Raymond dizisinde “Raymond’ın eşi Debra” rolüyle tanınan, üç Emmy ödüllü oyuncu Patricia Heaton üstlendi.

Akşam, Temple Emanu-El Kantoru Mo Glazman’ın etkileyici icrası ve Erkisi Family Band’in Sufi müzik performansıyla zenginleşti. Bu iki sanat grubunun katkısı, farklı geleneklerin uyum ve ahenk içinde buluşabileceğini güçlü biçimde yansıttı.

Programın sonunda, New Yorklular uzun süre ayakta alkışlayarak takdirlerini ifade ettiler.
Etkinlik, Nostra Aetate’nin altmış yıllık ilham verici mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıdı ve dinler arası dostluğu daha da derinleştirme çağrısıyla sona erdi.

