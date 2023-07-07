Samanyolu Haber /Gündem / Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış /07 Temmuz 2023 10:24

Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış

Her zaman yılbaşlarında zamlanan Harçlar bu yıl sene ortasında yüzde 50 oranında artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı.

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Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırıldı.

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı.

Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.

YURT DIŞI TELEFON HARCI YÜZDE 228 ARTIRILDI
Aynı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri cep telefonlarından alınan izin harcı ise yüzde 228 oranında artışla 6,091 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Karar, bugün yürürlüğe girdi. 
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