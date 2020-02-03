Noterde Erdoğan'a ihtarname çekmek isterken gözaltına alındı

İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan, Sarıyer 2’nci noterliğine giderek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ihtarname göndermek istedi.





Erdoğan’ın daha önce sarf ettiği, "İllet, zillet…" gibi sözleri nedeniyle Başkapan, “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum” dedi. Ancak noter çalışanlarının çağırdığı polisler Başkapan’ı gözaltına alarak "Cumhurbaşkanına hakaret etmekten" işlem başlattı.





Gazete Duvar'dan Haci Pişkin'in haberine göre Başkapan, Erdoğan’a göndermek istediği ihtarnamede, Erdoğan’ın, "tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi davranmadığını" belirterek seçim döneminde sık sık kullandığı, "İllet, zillet…" gibi sözleri kabul etmediğini ifade etti. Başkapan bunları yazıya dökerek Erdoğan’a, “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum” dedi. Noter ise bu ihtarnameyi Erdoğan’a gönderemeyeceklerini Başkapan’a iletti. Başkapan, “O zaman bana bunu yazıyla bildirin” deyince noter, polis çağırdı.





'İŞİNİ KORKMADAN YAPACAK NOTER ARIYORUM'





Olay yerine gelen polisler, Başkapan’ı Sarıyer Polis Karakolu’na götürdü. Emniyete götürülen Başkapan hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaretten" işlem başlatıldı. Başkapan da bu duruma tepki göstererek, “Hakaret etmedim. Bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanına ihtarname çekmek istedim. Bunun gerekçeleri de ihtarnamede yazılı” diyerek kendisini savundu. Konuyla ilgili emniyet, savcılığa bilgi verdi. Burada ifadesi alınan Başkapan, savcılık talimatıyla saatler sonra serbest bırakıldı.





İfadesi alınan Başkapan, buradaki görevlilere, “Bana, verdiğim ifadenin bir tutanağının teslim edilmesini istiyorum” dedi. Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu söyleyen Başkapan’ı kolundan tutan görevliler ifade tutanağını Başkapan’a vermeyerek karakoldan dışarı çıkardı. Duruma tepki gösteren Başkapan, “Bu ihtarnameyi işleme koyacak, işini korkmadan yapacak bir noter arıyorum” diye konuştu.