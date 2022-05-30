Samanyolu Haber /Spor / Novak Djokovic Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi /30 Mayıs 2022 07:51

Novak Djokovic Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale kaldı.

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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün tek erkekler 4. tur maçında, turnuvanın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Arjantinli rakibi Diego Schwartzman'ı 2 saat 15 dakika süren maçta 6-1, 6-3, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer 4. tur maçlarında ise, tek kadınlarda Kanadalı Leylah Fernandez, ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-3, 4-6, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale kalırken Martina Trevisan ise Aliaksandra Sasnovich'i 7-6, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlarda ABD'li Coco Gauff ise, Belçikalı Elise Mertens'i 6-4, 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen bir diğer isim oldu.

Toplam 13 kez Roland Garros şampiyonu olarak bir grand slam'de en çok şampiyonluk elde eden İspanyol tenis yıldızı Rafael Nadal ise pazar günü öğleden sonra çeyrek final maçına çıkıyor.

Nadal'ın turu atlaması halinde Djokovic ile karşılaşması bekleniyor.
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