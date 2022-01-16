Novak Djokovic için sınır dışı kararı

Avustralya Açık’a katılmak için Avustralya’ya gelen erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, vizesi iptal edilerek sınır dışı edilecek.







Avustralya Federal Mahkemesi Covid-19 aşı karşıtı Sırp tenisçi Novak Djokovic hakkındaki karar açıklandı. Djokovic’in vizesinin iptaline yaptığı itiraz reddeden mahkeme, Djokovic’in Avustralya vizesinin iptaline ve tenisçinin sınır dışı edilmesine hükmetti.





Avustralya’da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic’in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesinde yerel saatle sabah 09.30’da (TSİ 01.30) başladı.







Ünlü tenisçi, Avustralya’da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel’de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip etti.







Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu Avustralya’da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic’e destek verdi.





Djokovic üç yıl süreyle Avustralya’ya gelemeyecek

The Guardian’da yer alan habere göre, açıklanan kararda, mahkemenin vize iptalini onaylamasının ardından Novak Djokovic’in Avustralya’ya dönüşü de üç yıl süreyle yasaklanmış oldu. Mahkeme, Sırp tenisçi Djokovic’in aşı karşıtları için bir ‘ikon’ hâline geldiğini de savunarak yapılan temyiz başvurusunu reddetti.





Bilindiği üzere, Avustralya tarafından vizesinin ikinci kez iptal edilmesinin ardından kararın iptali için tekrar mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı raketi Sırp tenisçi Novak Djokovic, yeniden mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilmiş ve mahkeme kararını beklemeye başlamıştı.