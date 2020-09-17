Novartis’in tesislerini BioNTech satın alıyor





Almanya’nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech’ten yapılan açıklamada, Marburg’daki ilaç üretim tesisinin satın alınması için Novartisile anlaşma yapıldığı belirtildi. Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, BioNTech’in ilaç üretim tesisindeki 300 çalışanı da devralacağı kaydedildi. Novartis’ten satın alınan 116 yıllık ilaç üretim tesisinin, BioNTech’in Almanya’daki üçüncü üretim tesisi olacağı bildirildi. Açıklamada, BioNTech’in üzerinde çalıştığı ‘BNT162b1’ adlı Kovid-19 aşı adayı için yıllık 750 milyon doz üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.