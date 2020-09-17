Samanyolu Haber /Gündem / Novartis’in tesislerini BioNTech satın alıyor /17 Eylül 2020 15:12

Novartis’in tesislerini BioNTech satın alıyor

Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech, merkezi İsviçre’de bulunan ilaç şirketi Novartis’in Almanya’nın Marburg kentindeki üretim tesislerini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

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Almanya’nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech’ten yapılan açıklamada, Marburg’daki ilaç üretim tesisinin satın alınması için Novartisile anlaşma yapıldığı belirtildi. Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, BioNTech’in ilaç üretim tesisindeki 300 çalışanı da devralacağı kaydedildi. Novartis’ten satın alınan 116 yıllık ilaç üretim tesisinin, BioNTech’in Almanya’daki üçüncü üretim tesisi olacağı bildirildi. Açıklamada, BioNTech’in üzerinde çalıştığı ‘BNT162b1’ adlı Kovid-19 aşı adayı için yıllık 750 milyon doz üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
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