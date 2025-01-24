Samanyolu Haber /Gündem / NOW TV spikerinin yangın faciasıyla ilgili paylaşımı büyük olay oldu: Zorbalık hüküm sürüyor... /24 Ocak 2025 10:42

NOW TV spikerinin yangın faciasıyla ilgili paylaşımı büyük olay oldu: Zorbalık hüküm sürüyor...

Türkiye yangın faciasını tartışırken NOW TV spikeri Ozan Gündoğdu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Gündoğdu, iktidara ve yandaş medyaya yüklendi.

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Türkiye, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciası ile sarsıldı...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yitirdi. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. 

OZAN GÜNDOĞDU: ERDOĞAN'CI GAZETECİLER FAZLA PANİK YAPIYOR...
Soruşturma sürerken; NOW TV spikeri ve gazeteci Ozan Gündoğdu'nun X paylaşımı gündem oldu.

Gündoğdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğancı gazeteciler fazla panik yapıyor. Sevgili Erdoğancılar, diyelim ki facianın sorumlusu bakanlık olsun, ne fark eder? Halkımızın ekseriyeti 6 Şubat’a bile bir şey dememiş, onbinlerini betona gömmüş, Kartalkaya’nın hesabını mı soracak, rahat olun… Zorbalık hüküm sürüyor, haklının bir önemi yok. Sakin olun, çok güçlüsünüz çok, haklı olmanıza gerek yok."
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