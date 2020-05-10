Samanyolu Haber /Gündem / Sevda Noyan'ın açıklaması kaybolan 200 bin silahı hatırlattı /10 Mayıs 2020 00:42

Sevda Noyan'ın açıklaması kaybolan 200 bin silahı hatırlattı

Yazar Sevda Noyan'ın silahlanma açıklaması sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan eski CHP'li vekil Mehmet Tüm, kaybolan 200 bin silahı hatırlattı.

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

CHP eski Milletvekili Mehmet Tüm, “15 Temmuz kursağımızda kaldı ama bu konuda donanımlıyız” diyen Sevda Noyan ile ilgili uyarıda bulundu. “Asla hafife almayın” dedi. 15 Temmuz’un ardından kaybolan 200 bin silahı hatırlattı.

AKP’li yazar ve eski makyöz Sevda Noyan’ın Ülke TV’deki “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır” sözleri tartışılmaya devam ediyor.
 
CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm, sosyal medya hesabından 15 Temmuz’un ardından kaybolduğu iddia edilen 200 bin silahı hatırlattı. Tüm, “Sevda Noyan’ın bu açıklamalarını asla hafife almayın. Neden mi? Gelin, şimdi size 15 Temmuz’dan sonra kaybolan tam 200 bin adet silahın hikayesini anlatayım” dedi.

NOYAN GİBİ KİŞİLER BU SİLAHLARI NEREDEN TEMİN ETTİ

Kayıp silahlarla ilgili İçişleri Bakanlığına sorduğu sorulara cevap alamadığını belirten Tüm, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek, şu soruları sordu:

- Kayıp çalıntı silah sayısında yüzde 720’lik artışın sebebi nedir?

- Bu silahların nerede ve kimlerde bulunduğuna dair bir çalışmanız var mı?

- Noyan gibi kişiler bu silahları nereden temin etti?

HİKAYE BİR CİNAYETLE BAŞLIYOR

Eski Milletvekili Tüm’ün Sevda Noyan ve kayıp silahlarla ilgili paylaşımları şu şekilde:

“Hikaye bir cinayetle başlıyor. Ankara’da 2016 yılında Mustafa Maraş, bir traktör sürücüsünü öldürdü. Cinayette seri atış yapabilen MP5 kullanıldı. Katil savunmasında, silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyetinin önünde dağıtmışlardı, dedi.

Ben bu cinayetten sonra milletvekili olarak Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünü aradığımda bana çelişki yanıtlar verildiği için konuyu derhal araştırmaya karar verdim. İlk işim İçişleri Bakanlığının silahlanma raporlarını okumak oldu.

İçişlerinin Bakanlığının resmi raporlarında ve internet sitesinde 2014 yılında 14 bin 682 silahın kaybolduğu, 2016 yılı içinse tam 107 bin 628 silahın kaybolduğu yazıyordu. Bu rakamlar bizim değil, bakanlığın rakamları! Aradaki bu devasa farkı hemen İçişleri Bakanlığına sordum.

Bakanlığın resmi Twitter adresinde verdiği yanıt ise tam bir komediydi. Madem bu silahlar 73 yıldır kayıp, o halde neden 2014 rakamlarına bu sayıyı yazmadınız, soruma ise tabi ki yanıt veremediler.

İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir.

Kayıp silah konusu yazılı ve görsel medyada onlarca kez haber oldu. Ancak hiçbir yetkili konuya ilişkin net bir şey söylemedi. Durun, daha bitmedi!..

Kayıp silahların bir şekilde legalleştirilmesi veya en azından ‘devlet envanterinden kaybolmamış’ gibi gösterilmesi gerekiyordu. Bunun için de altın formül hazırdı: Ruhsatsız silah satışına göz yummak, hatta silahlanmayı teşvik etmek!

KAYIP SİLAH SAYISINDAKİ YÜZDE 720’LİK ARTIŞIN SEBEBİ NEDİR?

Son 5 yılda, Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde ruhsatsız silah satışı yapıldı. Milyonlarca silah, hiçbir kısıtlama olmaksızın satıldı. Öyle ki, Facebook gibi sitelerden bile (satışı yasak otomatik tüfek dahil) online silah satışı yapıldı! Bunlarla yüzlerce cinayet işlendi..

Hükûmet bireysel silahlanma, ruhsatsız silah, kayıp ve çalıntı silahlarla ilgili bugüne dek etkili hiçbir adım atmadı. CHP olarak verdiğimiz tüm araştırma önergeleri AKP’li vekillerin oylarıyla hızlıca reddedildi.

Bu silahlarla binlerce kadın cinayeti işlendi, işlenmeye de devam ediyor. Ve şimdi de Sevda Noyan gibi yazar olduğu iddia edilen ne idüğü belirsiz tipler insanlık dışı şekilde tehditler savuruyor.
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