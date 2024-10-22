NPR:Sürgündeki Türk manevi lideri Fethullah Gülen Pensilvanya'da öldü

Yayın kuruluşu NRP, Hocaefendi'nin vefat haberini "2016 yılında memleketi Türkiye'de gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanırken küresel bir toplumsal harekete ilham veren, ABD'de yaşayan münzevi İslam din adamı Fethullah Gülen hayatını kaybetti" ifadeleriyle okurlarıyla paylaştı.







Haberde "Gülen, hayatının son on yıllarını, Pensilvanya'nın Pocono Dağları'ndaki kapalı bir sitede yaşayarak kendi sürgününde geçirdi ve buradan Türkiye'deki ve dünyadaki milyonlarca takipçisi arasında nüfuzunu sürdürdü. İslam'ın mistik bir biçimi olan Tasavvufu, demokrasi, eğitim, bilim ve dinler arası diyaloğun kararlı savunuculuğuyla harmanlayan bir felsefe benimsedi.







Gülen, Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olarak başladı, ancak bir düşman oldu. Erdoğan'ı iktidarı biriktirme ve muhalefeti ezme konusunda otoriter bir eğilime sahip olarak adlandırdı. Erdoğan, Gülen'i bir terörist olarak gösterdi ve onu, ordu içindeki grupların Erdoğan'ın hükümetini devirmek için tanklar, savaş uçakları ve helikopterler kullandığı 15 Temmuz 2016 gecesi askeri darbe girişimini organize etmekle suçladı." ifadeleri kullanıldı.





Erdoğan iktidarının 15 Temmuz iddialarına yer ver NPR haberinde "Gülen, olaya karıştığını kesin bir dille reddetti ve destekçileri suçlamaları gülünç ve siyasi amaçlı olarak reddetti. Türkiye, Gülen'i en çok arananlar listesine koydu ve iadesini talep etti, ancak ABD, daha fazla kanıta ihtiyaç duyduğunu söyleyerek onu geri göndermeye pek yanaşmadı. Gülen, ABD'de hiçbir zaman bir suçla suçlanmadı ve sürekli olarak terörizmi ve darbe planlayıcılarını kınadı." denildi.







15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avını da hatırlatan MPR "Türkiye'de, Gülen hareketi — bazen Hizmet olarak da bilinir, Türkçe "hizmet" anlamına gelir — geniş çaplı bir baskıya maruz kaldı. Hükümet, darbe planıyla iddia edilen bağlantıları nedeniyle on binlerce kişiyi tutukladı, 130.000'den fazla şüpheli destekçiyi kamu hizmetlerinden ve 23.000'den fazlasını ordudan kovdu ve Gülen'le bağlantılı yüzlerce işletmeyi, okulu ve medya kuruluşunu kapattı.





Gülen, bu baskıyı bir cadı avı olarak niteledi ve Türkiye'nin liderlerini "tiran" olarak niteledi." dedi.



