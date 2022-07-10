İnternete bomba yapım videosu yükledi 20 yıl hapis yatacak

Videoyu FBI hazırladı









Langhome'un avukatı, müvekkilinin sosyal olarak "garip" biri olduğunu ve şizofreni de dahil, birçok tedavi edilmemiş ruhsal bozukluk yaşadığını ileri sürdü ve müvekkilinin internete tasdik ve kabul görmek için yöneldiğini belirtti.

Jacksconville Federal Mahkemesi'nde yargılanan 32 yaşındaki Romeo Xavier Langhome'un geçen yıl başka bir mahkemede IŞİD'e destekleyici materyel hazırladığını kabul ettiği bildirildi.Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarından dolayı 2014 yılından bu yana IŞİD'in takipçilerinden olduğu belirtilen Langhome, Şubat 2019'da kendini IŞİD temsilcisi olarak tanıtan bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı ile IŞİD sempatizanlarının buluştuğu bir konuşma odasında irtibata geçti.Hakkındaki suç duyurusunda zanlının nasıl öldürücü patlayıcı yapılabileceğini gösteren bir video hazırlamaya ve dağıtmaya dair planlarından bahsettiği ve FBI ajanından yardım istediği kaydedildi.Langhome, gizli ajana videoyu yapma ve dağıtma amacının IŞİD destekçilerini ve terör bağlantılı amaçlar için patlayıcı kullanmak isteyen başka kişileri bilgilendirmek olduğunu ifade etti.FBI, patlayıcı üretemeyecek, etkisiz bir kimyasal madde kullanarak Langhome'a talimatlarını içeren videoyu hazırladı. Langhome, kendisine Kasım 2019'da sunulan videoyu bir video paylaşım sitesine yükledi. Zanlı dört gün sonra Virginia eyaletindeki Roanoke'de yakalandı.Avukat ayrıca Langhome'un çeşitli sosyal medya platformlarında İslam dinine ilişkin tahrik edici ve tartışma yaratıcı söylemleri nedeniyle hükümet tarafından hedef alındığını ve video üretmek için "kışkırtıldığını" ifade ederek müvekkilini savundu.George Washington Üniversitesi'nde 2015 yılında kurulan Aşırılık Programı kapsamında "Retweet'lerden Rakka'ya: Amerika'da IŞİD" adlı rapora göre ABD'de IŞİD ile bağlantılı olarak 238 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Bu kişilerin yaş ortalaması 28 olarak belirtildi ve bunların yüzde 40'ının yurt dışına seyahat ettiği ya da girişiminde bulunduğu kaydedildi.Rapora göre bu kişilerin yüzde 29'u iç terör eylemi planlamakla suçlandı, yüzde 57'sinin bir muhbir ya da gizli ajanın yer aldığı bir operasyon sırasında tutuklandı ve 190 kişi suçlu bulundu.